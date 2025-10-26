أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي على تسجيل مكاسب قوية بلغت 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي للخام منذ منتصف يونيو الماضي. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الجمعة قرب مستوى 61 دولارا للبرميل، وذلك بعدما أدرجت الولايات المتحدة شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين على القائمة السوداء، في محاولة لقطع الإيرادات التي تحتاج اليها موسكو لحربها في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات النفط الروسي إلى الهند، المشتري الرئيسي، بينما ألغت الشركات الصينية المملوكة للدولة بعض المشتريات، وأضافت صناديق التداول الآلي مراكز شرائية جديدة، ما عزز موجة تغطية المراكز البيعية في سوق النفط. قال دان غالي، كبير استراتيجيي السلع في «تي دي سيكيوريتيز»: «ما لم يحدث صدمة هبوطية، فكل السيناريوهات ستؤدي إلى نشاط عمليات الشراء الآلي واسعة النطاق في الأيام المقبلة».