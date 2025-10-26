ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب من 4 إلى 6 أكواب قهوة يومياً؟



كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الانتظام في شرب القهوة قد يكون سرا للحفاظ على حيوية الجسم ووقايته من الهشاشة مع تقدم العمر، فقد توصلت الأبحاث المنشورة في الدورية الأوروبية للتغذية إلى أن الانتظام في تناول أربعة إلى ستة أكواب من القهوة يوميا يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بهشاشة الجسم.



وشملت الدراسة التي استمرت على مدار سبع سنوات أكثر من 1100 شخص تجاوزوا الخامسة والخمسين من العمر، حيث تم تقييم صحتهم باستخدام نموذج متكامل يركز على خمسة مؤشرات رئيسية للهشاشة تشمل الإرهاق المزمن، وبطء سرعة المشي، وضعف العضلات، وانخفاض النشاط البدني، وفقدان الوزن غير المقصود.



وأظهرت النتائج تحسنا ملموسا في هذه المؤشرات بين الأشخاص الذين يتناولون بانتظام كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا. ويعزو الباحثون هذه الفوائد إلى تأثير الكافيين الإيجابي في تقليل التعب وتعزيز اليقظة وتحسين كفاءة العضلات.



وفي هذا الصدد، يوصي الخبراء محبي القهوة باختيار الحبوب العضوية عالية الجودة الغنية بمضادات الأكسدة، مع التحذير من عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من الكافيين، الذي يقدر بـ 400 مليغرام يوميا، وهو ما يعادل أربعة إلى خمسة أكواب تقريبا. ومع ذلك، يحذر الخبراء الصحيون من أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى آثار جانبية تشمل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، والقلق، والغثيان، والصداع، واضطرابات النوم.



ويؤكد الأطباء أن القهوة يجب أن تظل مجرد أداة داعمة، وليست بديلا عن النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي المتوازن الذي يشمل البروتينات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والأطعمة التي تدعم صحة الأمعاء والمناعة.



وبهذه النتائج، تقدم الدراسة منظورا جديدا للدور الذي يمكن أن تلعبه القهوة في الحفاظ على حيوية الجسم مع التقدم في العمر، مع التأكيد على أهمية الاعتدال والتنوع في المصادر الغذائية الأخرى.



المصدر: «إندبندنت»