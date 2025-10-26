قبل بداية الحفل، حرص «فنان العرب» محمد عبده وكعادته دائما على الالتقاء بأهل الصحافة والإعلام، حيث رد على جميع أسئلتهم، ووصف الأمسية في «الأرينا» بأنها حفل وجلسة في آن واحد، وشرح ان الجلسة تكون مقتصرة على المطرب ومعه 5 عازفين، أما جلسة الليلة فسماها جلسة أوركسترالية، وداعب الصحافيين قائلا: «لأن احنا عجائز الحين».



وعن سبب حرصه على التعديل والتغيير في التوزيع الموسيقي في أكثر حفلاته أثناء البروفات، أوضح: التوزيع هو الأساس ولا يحدث تغيير فيه وإنما تجرى بعض الإضافات البسيطة، قائلا عند سؤاله عن أفضل أغنية يحب دائما ان يقدمها للجمهور الكويتي: الجمهور الكويتي ذواق للفن، ويحب الأغاني الطربية لذلك أحرص على تقديمها لهم.



وحول سبب غيابه عن التعاون مع الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، رد: البناي من أوائل الشعراء الذين تعاونت معهم، وقدمنا معا عددا من الأغاني الناجحة، منها على سبيل المثال «انت معاي» و«هلا بالطيب الغالي»، مختتما حديثه بأنه لن يقدم في الأمسية شيئا من أعماله الجديدة على ان يفتتح بها حفلات فبراير المقبل.