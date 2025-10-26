«يجب أن نعلم أطفالنا الاستفادة من المعلومات وليس حفظها والتوقف عندها»

كورال سانتوس، المذيعة الأميركية، تقول إن التعليم لا ينبغي أن يتمحور حول حفظ المعلومات بل حول الاستفادة منها. كورال سانتوس، المذيعة الأميركية، تقول إن التعليم لا ينبغي أن يتمحور حول حفظ المعلومات بل حول الاستفادة منها.