«يجب أن نعلم أطفالنا الاستفادة من المعلومات وليس حفظها والتوقف عندها»
كورال سانتوس، المذيعة الأميركية، تقول إن التعليم لا ينبغي أن يتمحور حول حفظ المعلومات بل حول الاستفادة منها.
«أول نقطة نظام في حياتك هي الاستيقاظ المبكر»
جاكو ويلينك، المؤلف الأميركي، يؤكد أن تعلم النظام يبدأ بالاستيقاظ مبكرا رغما عن محاولات جسمك إعادتك إلى النوم.
«الأمور المعقدة هي أفضل مادة لصنع الكوميديا والنكات»
ماكس اميني، الكوميدي الأميركي من أصل إيراني، يؤكد أن الكوميديا تبدأ حين لا نستطيع أن نميز الأمور وفق تصنيفاتنا البسيطة.