







وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، توجيهات اليوسف جاءت على هامش متابعته تنفيذ حملات أمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت وزارة الداخلية ان قطاع الأمن الجنائي نفذ حملة مكثفة في منطقة المهبولة بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس وبمشاركة إدارات مباحث المحافظات وقوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية وذكرت ان الحملة أسفرت عن ضبط 263 شخصا بواقع 203 مخالفين لقانون الإقامة و23 عليهم أوامر إلقاء قبض و6 بحالة غير طبيعية و26 في قضايا آداب و4 حالات اشتباه وشخص واحد (تشبه بالجنس الآخر). كما شنت رجال شرطة النجدة حملة في منطقتي سلوى والرميثية أسفرت عن تحرير 524 مخالفة مرورية متنوعة وضبط مركبة مطلوبة وضبط شخصين صادر بحقهما أوامر إلقاء قبض و7 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ومسكرة و5 أشخاص بحالة غير طبيعية و7 مخالفين لقانون الإقامة والعمل و5 متغيبين وشخص مطلوب للتنفيذ الجنائي وحجز 9 مركبات مخالفة وضبط 7 مركبات مطلوبة.



وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية بمختلف المحافظات، مهيبة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على أمن الوطن وسلامة أفراده.