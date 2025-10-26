أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ضبط مزرعة مخصصة لزراعة مادة الماريغوانا داخل أحد المنازل في منطقة صباح السالم، يديرها أحد المقيمين بصورة غير قانونية. وقالت إن هذه العملية جاءت نتيجة جهود ميدانية مكثفة قامت بها فرق البحث والتحري، والتي رصدت نشاطا مشبوها يدل على وجود زراعة لمواد مخدرة داخل الموقع. وبعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم والتأكد من طبيعة نشاطه، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة الموقع وضبطه. وأسفرت المداهمة عن ضبط 27 شتلة مزروعة من مادة الماريغوانا، وكمية تقدر بكيلو من مادة الماريغوانا الجاهزة، و50 غراما من بذور الماريغوانا، و2 ميزان حساس يستخدم في تجهيز وتوزيع المادة المخدرة. وتبين أن المتهم يقوم بزراعة المادة المخدرة داخل بيئة مزودة بأجهزة إنارة وتهوية خاصة لتسريع عملية النمو، بهدف الاتجار والتعاطي في آن واحد، حيث تمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرارها في ملاحقة مروجي السموم، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.