مبادرون من 6 أسواق في المنطقة يتأهلون للمحطة الأبرز من Zain Great Idea

لجنة التحكيم في الكويت ضمت مسؤولين تنفيذيين بارزين من قطاعات المال والأعمال

أعلنت مجموعة زين عن اختيار 13 شركة تكنولوجية ناشئة من قبل لجان التحكيم عبر 6 من شركاتها في أسواق المنطقة لخوض المرحلة القادمة من برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea، وهي مرحلة التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وتحديدا في وادي السيليكون - عاصمة ريادة الأعمال العالمية.



من الكويت، تأهلت الشركات الناشئة التالية: «فرح» الوجهة الشاملة لتنظيم حفلات الزفاف، وLumenPro المنصة التي تجمع أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، وPlaybook المنصة الرقمية لاكتشاف وحجز حفلات الأطفال. بالإضافة إلى Provis Management المتخصصة في استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاع الطهي، و«تنمية» أول منصة عربية تمكن صناع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم، وtheQA أول منصة أبحاث في الكويت تربط العلامات التجارية بمشاركين محليين موثوقين لجمع رؤى سريعة.



ومن الأردن، تأهلت Avancer.AI الرائدة في الكشف عن المحتوى الرقمي المزيف والمواد الإعلامية المزورة، ومن الإمارات العربية المتحدة، تأهلت FortyGuard لحلول الذكاء الاصطناعي لقياس درجات الحرارة، ومن مملكة البحرين، تأهلت «وجبة» المنصة الرقمية لبيع الفائض من الطعام بأسعار مخفضة.



ومن المملكة العربية السعودية، تأهلت WePay شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة للمدفوعات القائمة على الضمان المالي، ومن العراق، تأهلت كل من «أندلسي» التي تقدم تقنيات تعليمية تعزز التعلم عبر التطبيقات والفصول الدراسية الرقمية، و«جميلة» المنصة الإلكترونية لربط المشترين والبائعين وتمكين التجارة الرقمية، و«سليم» منصة الابتكارات في الرعاية الصحية الرقمية.



إلى جانب المتأهلين النهائيين، أعلنت زين عن ست شركات من الكويت حازت المركز الثاني هي Actly المنصة الرائدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، و«قطعي» تطبيق شراء قطع الغيار والوصول إلى خدمات السيارات، وAthletes Elevator منصة المواهب الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وGo Tickets! المنصة الشاملة لحجز تذاكر الأفلام والعروض والفعاليات والأنشطة الترفيهية، وOuting منصة حجز الشاليهات والفلل والمزارع والمخيمات والمنتجعات والمنازل السياحية، وVehab تطبيق الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة التأهيل الصحي.



وتم الإعلان عن أسماء المتأهلين بعد أن أسدل الستار على فعالية Super Saturday التي أقيمت في كل من الأسواق الـ 6، حيث قام خلالها المبادرون من كل دولة بتوظيف الخبرات والمهارات التي اكتسبوها في المرحلة الأولى وهي مرحلة المعسكر التدريبي، وذلك لتقديم التصور النهائي لشركاتهم وعرض خطط الأعمال على لجنة التحكيم، التي قامت بدورها باختيار المشاركين النهائيين وفق عدد من المعايير الأكاديمية. وفي الكويت، ضمت لجنة التحكيم مسؤولين تنفيذيين وخبراء ومستثمرين، منهم الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، ورئيس شركة Zain Ventures فولكان سين، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة رواسي القابضة عثمان أيمن بودي، ورئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة ناصر المطوع. وبالإضافة إلى رئيس الاستثمار في شركة Faith Capital القابضة محمد المنيفي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED للبرمجة أحمد معرفي، والمدير العام لشركة Deliveroo في الكويت وقطر سابقا سهام الحسيني، ومؤسس شركة KuwaitNet بشار العبدالهادي، والرئيس التنفيذي لشركة CINET مي العويش.



وسيخوض المشاركون النهائيون برنامج التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وتحديدا في وادي السيليكون التي تعتبر عاصمة ريادة الأعمال العالمية، وهو يأتي بالتعاون مع Vibranium VC الصندوق الاستثماري المتخصص في استثمارات الشركات الناشئة ومقره وادي السيليكون.



وسيقدم البرنامج فرصة ذهبية للمبادرين للتعرف على ديناميكيات إدارة الأعمال عن قرب في قلب وادي السيليكون، وذلك عبر المشاركة في ورش عمل، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، وزيارة كبرى مسرعات الأعمال والشركات التكنولوجية، وعرض الأفكار والمشاريع على الصناديق الاستثمارية، وبناء العلاقات، وفهم منظومة ريادة الأعمال العالمية. واختتمت مؤخرا المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكرات التدريبية المكثفة التي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين، وذلك ضمن النسخة الجديدة من البرنامج التي انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، حاملة معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيرا واستدامة.



وشهدت الأسابيع الأولى من البرنامج سلسلة من التدريبات المكثفة، ركزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحول الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقة وكفاءة.



وتضمنت فعاليات المعسكر التدريبي جلسات استشارية فردية سريعة بين المشاركين وعدد من الموجهين والمرشدين المتخصصين، وذلك لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات الأعمال التي أسهمت في تسريع شركاتهم نحو تحقيق النمو المستدام والتوسع في السوق.

تعرف على المتأهلين

Farah



أسسها عبدالوهاب وخالد الطبطبائي من الكويت، وهي الوجهة الشاملة لتنظيم حفلات الزفاف، حيث يمكن للعروسين حجز كل احتياجات الزفاف مباشرة من مزودين معتمدين في مكان واحد.



LumenPro



أسسها حسين الصفار من الكويت، وهي منصة تجمع أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، لتقدم مركزا للإبداع تتحول فيه الأفكار إلى صور خلال ثوان، ومصممة بسلاسة للمبدعين والشركات وأصحاب الرؤى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها.



Playbook



أسستاها حنان الكليب وبسمة الحميضي من الكويت، وهي منصة رقمية تسهل على أولياء الأمور اكتشاف وحجز حفلات الأطفال، وتساعد الموردين على إدارة أعمالهم وتبسيط عملياتهم بكفاءة.



Provis Management Consulting



أسساها ناصر الهلالي وفاطمة بوعركي من الكويت، وهي شركة موارد بشرية تساعد الشركات المحلية والشركات الناشئة على بناء فرق قوية وفعالة، وتدير منصة Searly المتخصصة في استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاع الطهي والمطابخ حول دول مجلس التعاون الخليجي.



Tenmeya



أسسها عيد المجيبل من الكويت، وهي أول منصة عربية تمكن صناع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم من خلال رفع المحتوى الرقمي وبيعه وتوصيل المنتجات في مكان واحد، من دون أي تعقيد تقني.



theQA



أسسها أحمد الإبراهيم من الكويت، وهي أول منصة أبحاث في الكويت تربط العلامات التجارية بمشاركين محليين موثوقين لجمع رؤى سريعة وعالية الجودة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أذكى مدعومة بالبيانات.



Avancer.AI



أسسها كل من محمد وعبدالله ماجد من الأردن، وهي شركة رائدة في الكشف عن المحتوى الرقمي المزيف والمواد الإعلامية المزورة، حيث تستخدم تقنيات متقدمة للتحقق من مقاطع الفيديو وتحليل الصوت، مع نتائج سريعة وموثوقة تضمن دقة المحتوى وشفافيته.



FortyGuard



أسسها جاي صادق من الإمارات العربية المتحدة، وهي تقدم ذكاء اصطناعيا لدرجات الحرارة بدقة تصل إلى 2 متر، وأكثر دقة بمقدار 115 مرة مقارنة بالنماذج التقليدية، وهي تخدم مختلف التطبيقات في القطاع اللوجستي والعقار والطاقة والمدن الذكية، مع جاهزية للتوسع عالميا كبوابة لذكاء درجات الحرارة.



Wajba



أسسها غسان أصفهاني من البحرين، وهي منصة رقمية تساعد شركات الأغذية والمشروبات على بيع الفائض من الطعام بأسعار مخفضة، ما يحد الهدر ويجعل الوجبات في متناول المستهلكين، ويساعد الأعمال على استرداد إيرادات مفقودة ويسهم في الاستدامة البيئية.



WePay



أسستها مها الرسيس من المملكة العربية السعودية، وهي شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة تعيد تعريف أمان المعاملات عبر منصة مدفوعات قائمة على الضمان المالي، لتوفير حلول دفع آمنة وشفافة للمشترين والبائعين من الأفراد والشركات.



Andalusi



أسسها حسام عامر من العراق، وهي تقدم تقنيات تعليمية تعزز التعلم عبر التطبيقات والفصول الدراسية الرقمية والأدوات الإبداعية والمحاكاة التدريبية.



Jaamila



أسسها خالد السعدي من العراق، وهي منصة إلكترونية تربط المشترين والبائعين لتمكين التجارة الرقمية وإدارة المخزون وتبسيط سلاسل الإمداد.



Saleem



أسسها طه عياد من العراق، وهي منصة للابتكارات في الرعاية الصحية الرقمية مثل التطبيب عن بعد وتطبيقات الرعاية المنزلية والأجهزة الطبية وحلول أخرى تعزز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وتحسن تقديمها.