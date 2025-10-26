مفرح الشمري



يرقد الملحن القدير مصطفى العوضي حاليا ‏في المستشفى الأميري الجديد إثر وعكة صحية مفاجئة، وذلك تلبية لتوجيهات الفريق الطبي المختص في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.



والملحن «بونواف» مصطفى العوضي «مع حفظ الألقاب» يعتبر أحد صناع الموسيقى الشعبية التراثية للأغاني الكويتية الأصيلة والعاطفية منذ نهاية ستينيات القرن الماضي.



ولحن الكثير من الأغاني العاطفية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر مثل اغنية «آه يا الأسمر يا زين» و«خلك معاي في الراي واسمع كلامي» بالاضافة إلى تلحين اغان للفنان الراحل حسين جاسم وغريد الشاطي، وغازي العطار.



كما لحن «بونواف» مصطفى العوضي ما يقارب 12 لحنا للموسيقى الوطنية حين كان قائد الموسيقى العسكرية في الجيش، وذلك في عهد الراحل الشيخ سالم صباح السالم، طيب الله ثراه، حيث كان مشجعا له.



الملحن القدير مصطفى العوضي يحتاج للدعاء بأن يمن الله عليه بالشفاء.. ما تشوف شر يابونواف.