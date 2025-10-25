حسم نابولي حامل اللقب قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بالتغلُّب على ضيفه إنتر 3ـ1 في اللقاء الذي اقيم مساء السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي، ليستعيد صدارة ترتيب الـ «كالتشيو». وسجل أهداف نابولي كل من البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا (66)، بينما أحرز التركي هاكان تشالهان أوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف إنتر الوحيد. وعاد رجال المدرب أنطونيو كونتي إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى كانت مفاجئةً في الدوري أمام تورينو 0ـ1 السبت الماضي، والثانية مذلة أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2ـ6 الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري الموسم الجاري مقابل خسارتين، ورفع رصيده إلى 18 نقطةً، واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدةٍ أمام ميلان، الذي سقط في فخ التعادل مع ضيفه بيزا 2ـ2 مساء الجمعة. في المقابل، مُني إنتر بخسارته الثالثة الموسم الجاري في الدوري، والأولى بعد 4 انتصارات متتالية، وتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف روما، الذي يملك فرصة اللحاق بنابولي في الصدارة إذا فاز على مضيفه ساسوولو مساء الأحد في ختام الجولة.