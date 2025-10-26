تلقى ليفربول هزيمته الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-3 في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ.

بدأ برينتفورد المباراة بقوة، حيث افتتح دانجو واتارا التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف كيفين شادي الهدف الثاني في الدقيقة 45. ونجح الظهير الأيسر ميلوس كيركيز في تقليص الفارق لصالح ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز إيجور تياجو تقدم برينتفورد بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة واقعة طريفة تمثلت في تأخر انطلاق الشوط الثاني بعد إصابة حكم اللقاء سيمون هوبر خلال الاستراحة، ليحل الحكم الرابع تيم روبينسون بدلًا منه، فيما أوضح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن هوبر عانى من إصابة عضلية لكنه واصل العمل كحكم رابع.

وبهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.