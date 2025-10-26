طالب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني لاعبيه بضرورة إيقاف نجم برشلونة "الحقيقي"، في وقت يركز فيه الجميع على ضرورة إيقاف اللاعب الشاب للفريق الغريم لامين يامال، وذلك خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم الأحد.

ويحل برشلونة ثاني الترتيب برصيد 22 نقطة ضيفا على ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن الغريم، على ملعب سانتياغو برنابيو .

وأفاد موقع "ديفنسا سنترال"، بأن ألونسو قال للاعبي ريال مدريد: عليكم إيقاف بيدري، إنه أفضل لاعبيهم في صناعة اللعب، لا يمكننا أن نتركه يفكر.

وأضاف التقرير: طالب ألونسو فريقه بفرض ضغط مكثّف في وسط الملعب من أجل الحدّ من تأثير بيدري الذي اعتاد قيادة إيقاع فريقه والتحكم في نسق وأسلوب الهجوم للنادي الكاتالوني.

ويعرف لاعبو ريال مدريد بيدري جيدًا، بعدما واجهوه في المواسم الماضية، ويدركون مدى أهميته لفريقه. كما أن اللاعب يقدم الآن مستويات مميزة خلال تسع مباريات شارك بها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتسود ثقة كبيرة داخل ريال مدريد في إمكانية الفوز بالنقاط الثلاث، بعدما استعاد الفريق معظم لاعبيه المصابين، بينما يُقدّم كيليان مبابي مستوى استثنائيا رغم غيابه عن التسجيل في اللقاء الأخير، كما عاد فينيسيوس جونيور للتألق من جديد.