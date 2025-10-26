أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم (258) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والذي نص على أنه "يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمدة عام قابل للتجديد، برئاسة خالد محمد سليمان محمد المغامس، وعضوية كل من:

1- د. ناصر فيصل التناك

2 يوسف عبد الله عبد العزيز الزبن

3- فهد أحمد المنديل

4- سعود عبد الرحمن سعود المخيزيم

5- سعود عبد الله عبدالله فايز الدبوس

6- د. لطيفة خالد جاسم المير

وجاء في مادته الثانية: يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه والنظام الأساسي للجمعية واستكمال كامل أعماله الواردة بالقرار 197 لسنة 2025،

فيما قالت مادته الثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.