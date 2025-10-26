أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الأحد، عن سحب جميع قواته من تركيا إلى مناطق في إقليم كردستان العراق في ثاني مراحل السلام بعد عملية نزع السلاح.

وذكرت ما يسمى "قيادة حركة حرية كردستان" وهي إحدى تشكيلات حزب العمال الكردستاني في بيان، أن ذلك جاء في إطار "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" وعملا بقرارات المؤتمر ال12 للحزب.

وأشار البيان إلى أن الحزب أعلن في الأول من مارس الماضي إيقاف إطلاق النار "بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للحوار" مشيرا إلى أن سحب القوات في ثاني مراحل السلام يتم من المناطق الحدودية التركية.

وكان مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المعتقل في سجن (إمرلي) التركي منذ عام 1999 وجه عبر نواب من (حزب الشعوب الديمقراطي) التركي في فبراير الماضي دعوة إلى كل المجموعات المسلحة المرتبطة بالحزب لإلقاء السلاح وإنهاء العمل المسلح في بيان وصف حينذاك بأنه "تاريخي".

وبناء على ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني في 12 مايو الماضي قرارات مؤتمره الاستثنائي ال12 التي تضمنت حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء العمل المسلح وبالتالي إنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم الحزب.

كما قامت ما يسمى مجموعة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي تتألف من 30 شخصا بحرق أسلحتهم في مراسم جرت في يوليو الماضي تعبيرا عن الالتزام بإنهاء العمل المسلح.

يذكر أن الحزب أسس في عام 1978 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية" إذ أطلق تمردا مسلحا ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة للأكراد الذين يشكلون حوالي 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم حوالي 85 مليون نسمة.