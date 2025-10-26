عبر مدرب ليڤربول أرني سلوت عن استيائه من الأداء الذي قدمه الفريق خلال الهزيمة من برينتفورد، حيث اعتبر أنه الأسوأ في مسيرته مع ليفربول.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات صحافية، عند سؤاله عما إذا كانت هذه المباراة هي الأسوأ في مسيرته مع ليڤربول: “نعم، أعتقد أنها من بين الأسوأ فيما يتعلق بخسارة مباراة كرة قدم”.

وأوضح: “كان الأمر مخيبًا للآمال مجددًا، تأمل دائمًا إن فزتَ بمباراتك خلال الأسبوع، مع وجود يومين فقط من الراحة قبل قدومك إلى هنا، أن تحقق نتيجة أفضل”.

وأضاف: “كنتُ آمل وأتوقع أداءً أفضل، لكن الأداء كان بعيدًا كل البعد عما اعتدنا عليه، حتى لو كنا نخسر من قبل، فقد كان أداؤنا أفضل مما كان عليه ”.

غير أن ذلك لم يمنع المدرب الهولندي من التعبير عن سعادته بالهدف الذي سجله محمد صلاح في المباراة، حيث وصف عودته للتسجيل بأنها مهمة للفريق.

وأردف: “إذا عاد صلاح للتسجيل، فسيكون ذلك بالغ الأهمية لنا”.

وأتم: “لكن الأهداف الفردية لا تُهم إلا إذا لعب الفريق بروح جماعية ودافع بشكل أفضل كوحدة واحدة”.



وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة بطريقة رائعة، بعدما استقبل الكرة بيساره وسددها بيمينه بقوة في الشباك.



وأصبح هذا الهدف هو الأول الذي يسجله النجم المصري مع ليڤربول منذ نحو 40 يومًا، وتحديدًا منذ مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر الماضي.