مريم بندق

قالت مصادر لـ«الأنباء» إن فرق العمل بديوان الخدمة المدنية تواصل العمل على تدقيق وفحص طلبات المتقدمين المسجلين الراغبين في التوظيف الحكومي، استعدادا لاستكمال إخطار كل من تنطبق عليه شروط التسجيل بأولوية ترشيحهم للتوظيف، حيث سجل ما يقارب 8000 مواطن في الفترة الـ 92 الأخيرة للعمل بالجهات الحكومية والتي استمرت من 3 الجاري حتى 17 منه.

وتأكيدا لما نشرته «الأنباء»، أنه سيتم ترشيح التربويين بعد انتهاء فترة التسجيل لوجود اتفاق وتنسيق مع وزارة التربية على استثنائهم من ترشيح الدفعات العامة، فقد تم ترشيح حوالي 2000 من التربويين وأصحاب الهمم والأطباء والشهادات المخصصة لجهات معينة من المسجلين في الفترة الـ 92 الأخيرة.

وبينت المصادر أنه حسب الاجراءات المتبعة، تواصل فرق العمل بذل كل جهودها ليتم استكمال الإجراءات على أن يتم إخطار جميع المنطبقة عليهم شروط التسجيل بالترتيب لأولوية الترشيح للتوظيف خلال أيام.