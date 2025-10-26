عبدالعزيز الفضلي

أبلغ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، مدراء الشؤون التعليمية في المناطق بعدم تعيين خريجات كلية التربية الأساسية "بنات" تخصص تربية بدنية حديثات التخرج في مدارس المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025 / 2026 وذلك لعدم دراستهن للمناهج المتناسبة مع المرحلة الثانوية .

جاءت تعليمات الحمد بناءً على تلقيه كتابا من الموجه العام للتربية البدنية للبنات بالتكليف الدكتور يسرى العطير الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه وقالت فيه:"من منطلق دور التوجيه الفني العام للتربية البدنية بنات في متابعة متطلبات المراحل الدراسية وضمان توافقها مع الكفاءات التدريسية ونظرا لما تتطلبه المرحلة الثانوية من مهارات تربوية ومهنية متقدمة للتعامل مع مناهجها وخصائص متعلميها وحرصا على رفع مستوى جودة الاداء التعليمي، يرجى التكرم بالإيعاز إلى مديري الإدارات العامة للمناطق التعليمية ومراقبي الشؤون التعليمية الأفاضل بعدم التعيين المباشر لخريجات كلية التربية الأساسية- بنات حديثات التخرج في المرحلة الثانوية وذلك للأسباب التالية:

1 -عدم شمول الخطة الدراسية في كلية التربية الاساسية للمواد المدرجة في المرحلة الثانوية:

أ -لا تتضمن الخطة الدراسية في كلية التربية الأساسية تخصص التربية البدنية بنات إدراج بعض المواد المقررة في المرحلة الثانوية

مثل (التايكوندو - كرة قدم الصالات ) والكاراتيه اختياري حر وليس إلزامي مما يتطلب إعدادا وتأهيلا مسبقا عبر برامج تدريبية متخصصة لضمان جاهزية المعلمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التدريس في هذه المرحلة.

ب -مرحلة التدريب من ضمن خطة كلية التربية الأساسية للمرحلة الابتدائية فقط (التدريب الميداني) .

2- خصوصية متطلبات المرحلة الثانوية: تعد المرحلة الثانوية مرحلة انتقالية مهمة تستلزم مراعاة خصائص النمو لدى المتعلمات وهو ما يتطلب تعزيز المهارات التربوية والمهنية للمعلمة عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة بما يضمن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة.

3- التدرج المهني المقترح لحديثي التخرج: نوصى بتعيين حديثات التخرج في المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة أولا مع إمكانية النقل لاحقا إلى المرحلة الثانوية وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية والالتحاق ببرنامج تأهيلي وتدريبي متكامل تحت إشراف التوجيه الفني العام للتربية البدنية -بنات وعليه يرجى التكرم بالإيعاز إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بما يحقق مصلحة العمل ويعزز جودة الأداء التربوي في المرحلة الثانوية-بنات".