مريم بندق

حدد ديوان الخدمة المدنية رسميا 3 شروط للاستئذان الطبي، ليست من بينها الأمراض المستعصية، وذلك في تعميم إلى جميع قطاعات الديوان، حصلت «الأنباء» على نسخة منه.

وتضمنت الشروط: ضرورة التقيد بإدخال الاستئذان الطبي عن طريق تطبيق الهاتف الخاص بديوان الخدمة المدنية، أو عن طريق نظام «البورتال» الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.

وجاء في نص التعميم: يجب على الموظف إرفاق مستندات رسمية معتمدة من وزارة الصحة تثبت الحاجة للمراجعات الطبية الدورية.

وردا على سؤال حول اشتراط الأمراض المستعصية، أجابت المصادر: لم يتضمن تعميم الديوان اشتراط الأمراض المستعصية.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 13 أبريل الماضي تحت عنوان «تصاريح خروج الموظفين من الدوام للمراجعات الطبية الدورية لا تحتسب من الاستئذانات الأربعة الشهرية» وكل منهما تنظمه مادة منفردة في قرار معتمد من مجلس الخدمة المدنية.