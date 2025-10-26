توفيت ملكة تايلند السابقة سيريكيت ووالدة الملك الحالي عن 93 عاما، بحسب ما أعلن القصر الملكي.

وكانت سيريكيت معروفة بأناقتها وتمتعها بنفوذ كبير في العائلة الملكية. وكانت زوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016.

وقال القصر الملكي في بانكوك في بيان «تدهورت صحة جلالتها يوم الجمعة وتوفيت في مستشفى شولالونغكورن».

وعانت الملكة الأم من «أمراض عدة» منذ دخلت المستشفى في العام 2019 من بينها إصابتها بالتهاب في الدم في وقت سابق من اكتوبر الجاري.

وبوفاتها تدخل البلاد مرحلة حزن شعبي إذ ان ملك تايلند يعتبر «أب الأمة».

وكانت الملكة سيريكيت تعرضت لجلطة دماغية أضعفت قدراتها ولم تعد تظهر علنا منذ سنوات.