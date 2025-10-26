فازت المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي بالانتخابات الرئاسية في أيرلندا، لتكون الرئيس العاشر للبلاد، وذلك وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات.

وأظهرت نتائج الانتخابات فوزا كاسحا ل «كونولي»، فيما أعلنت منافستها الوحيدة، هيذر همفريز من حزب «فاين جايل»، اعترافها الرسمي بالهزيمة.

وأدلى الايرلنديون بأصواتهم يوم الجمعة الفائت وسط نسبة مشاركة ليست بالكبيرة في التصويت.

وحضت شخصيات محافظة الناخبين على عدم التصويت احتجاجا على عدم وجود مرشحين يمينيين، حيث اقتصرت المواجهة على كونولي ومنافستها هيذر همفريز.

وستخلف كاثرين كونولي الرئيس مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل المنصب منذ عام 2011.

وكانت كونولي البالغة 68 عاما والنائبة في البرلمان منذ عام 2016 وتدعمها أحزاب يسارية، قد حققت بما في ذلك حزب «شين فين»، تقدما ملحوظا في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة.

وعززت المحامية، مكانتها بين الناخبين الشبان من خلال ظهورها في برامج بودكاست شهيرة وانتشار ڤيديو لها تستعرض فيه مهاراتها في كرة القدم.