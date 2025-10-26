شهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسم توقيع «اتفاق كوالالمبور للسلام» بين رئيس وزراء كمبوديا هون مانيه ورئيس وزراء تايلند أنوتين تشارنفيراكول على هامش أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في ماليزيا.

وقال الرئيس ترامب خلال مراسم التوقيع إن هذا اليوم «بالغ الأهمية» لشعوب جنوب شرق آسيا كافة حيث شهد إبرام «اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع العسكري» بين البلدين اللذين خاضا نزاعا طويلا أوقع قتلى وتسبب في حركة نزوح واسعة.

وأوضح أنه طلب من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال اتصال هاتفي في يوليو الماضي استضافة المحادثات لجمع الطرفين، مضيفا أن الولايات المتحدة «فخورة بأن تكون جزءا من هذا الإنجاز الإنساني والسياسي الكبير» وأن ماليزيا «كانت شريكا رائعا في صنع السلام».

وأشار إلى أن إيقاف إطلاق النار تم التوصل إليه في نهاية يوليو الماضي بعد محادثات مكثفة جرت في كوالالمبور، مؤكدا أن «القائدين الكمبودي والتايلاندي أثبتا شجاعة استثنائية في اختيار طريق السلام بدلا من استمرار الحرب».

وأضاف ترامب أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 18 أسير حرب كمبوديا ونشر مراقبين من دول «آسيان» بما في ذلك ماليزيا لضمان استمرار السلام في خطوة تأتي ضمن ما وصفها بأنها «واحدة من ثماني حروب أنهتها» إدارته خلال ثمانية أشهر.

واعتبر ترامب أن اتفاق كوالالمبور للسلام يشكل نموذجا جديدا للدبلوماسية الأميركية التي تدمج بين الأمن والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن التجربة «تبرهن على فعالية القيادة الإقليمية لماليزيا ودور (آسيان) في إدارة النزاعات».

من جانبه، أكد رئيس وزراء كمبوديا أن توقيع الاتفاق يمثل «لحظة تاريخية عميقة ومهمة تؤكد أن السلام ممكن دائما حين تتحلى الدول بالشجاعة والحكمة للسعي إليه معا»، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه العميق للرئيس ترامب على قيادته «الحاسمة» والتزامه «الثابت» بدعم السلام الدائم بين البلدين.

بدوره، قال رئيس الوزراء التايلندي إن توقيع الاتفاق يمثل «فصلا جديدا في تاريخ العلاقات» مع كمبوديا، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك يعد «خطوة ملموسة نحو سلام دائم يعيد الثقة والاستقرار إلى مجتمعاتنا الحدودية».

وأعرب تشارنفيراكول عن خالص تقديره للرئيس ترامب ورئيس الوزراء الماليزي على «تفانيهما الشخصي في تحقيق السلام» بين البلدين، مضيفا أن البلدين «قطعا شوطا طويلا منذ التوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار في ماليزيا في 28 يوليو الماضي» وأن المناقشات التي تلت ذلك أدت إلى هذه النتيجة «المهمة».