بشرى شعبان



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عن انطلاق الحملة الوطنية «هذا دورك» ابتداء من الثاني من نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر المقبلين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية بهدف جعل الكويت أنظف وأجمل.



وقالت الوزيرة الحويلة «نظافة وطننا بالإضافة إلى كونها سلوكا حضاريا، هي انعكاس لقيمنا الأصيلة ومرآة لهويتنا الوطنية وانتمائنا لهذه الأرض الطيبة عبر الأجيال».



وأضافت أن حملة «هذا دورك» «هي أكثر من مجرد دعوة للمساهمة بتنظيف الأماكن بل استثارة للحس الوطني وتذكير بأن كل فرد في المجتمع هو شريك أساسي في الحفاظ على الوجه المشرق لكويتنا الغالية من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة والتي تبدأ من الذات وتمتد لتشمل محيطنا بأكمله. فكل زاوية نظيفة وكل مرفق مصون هو لبنة في صرح الوطن الغالي».



وأكدت الوزيرة أهمية تضافر الجهود بين جميع قطاعات المجتمع لتحقيق أهداف الحملة في تكريس ثقافة المحافظة على البيئة ونظافة المرافق العامة وتشجيع المبادرات المجتمعية والتطوعية في هذا المجال.



وأعربت الحويلة عن أملها أن تسهم حملة «هذا دورك» في ترسيخ مفهوم «أن نظافة المكان تبدأ منك وتنتهي إليك» وأن تكون حافزا لمزيد من العطاء والبذل من أجل كويت أكثر إشراقا ونقاء لتظل دائما واحة للأمن والجمال.