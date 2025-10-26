استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف خالد النويف بمقر الإدارة العامة للجمارك وفدًا من شركة لويس فيتون العالمية، وذلك في إطار التعاون المشترك لمكافحة السلع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية في الأسواق.



وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تعزيز التنسيق في ضبط البضائع المقلدة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في أساليب التحري والكشف، بالإضافة للتطرق إلى التطورات التقنية الحديثة في تتبع المنتجات الأصيلة والحد من التعديات على العلامات التجارية الشهيرة.



وكان في استقبال الوفد، إلى جانب المدير العام، كل من: صالح محمد العمر نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية، و فاطمة حمزة القلاف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك خلال اللقاء اهتمامها المستمر بتعزيز دورها في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني عبر التصدي لمحاولات تهريب وتقليد العلامات التجارية، وتطوير علاقاتها مع الجهات العالمية الرائدة في هذا المجال.



وفي ختام الزيارة عبر وفد شركة لويس فيتون عن تقديره لجهود الجمارك الكويتية وما تحققه من نجاحات في حماية حقوق الملكية الفكرية داخل البلاد.