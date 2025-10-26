آلاء خليفة



بعد انتهاء مدة عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال قرارا يقضي بتكليف د.منى سليمان عبدالله الأحمد من كلية الطب في جامعة الكويت، للقيام بأعمال مدير جامعة عبدالله السالم، وذلك خلفا لرئيس المجلس التأسيسي للجامعة د.موضي الحمود، إلى حين صدور قرار التعيين بالأصالة في هذا المنصب.



وتوجه الوزير الجلال بخالص الشكر وعظيم التقدير لأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء مثمر طوال فترة عملهم، والتي أثمرت عن ترسيخ الكيان المؤسسي للجامعة، ووضع أسسها الأكاديمية والإدارية، وتفعيل مسيرتها التعليمية والبحثية بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.



يذكر أن قرار التكليف جاء في إطار استكمال مسيرة التطوير الأكاديمي والإداري التي تشهدها جامعة عبدالله السالم، وسعيا نحو تسكين المناصب القيادية والإشرافية وتفعيل الهيكل الإداري للجامعة بما يواكب أهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية.



وتدرجت د.الأحمد في العديد من المناصب الإشرافية في جامعة الكويت، حيث كانت عميد كلية الطب، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة في كلية الطب بالتكليف، ورئيس رابطة أمراض الحساسية والمناعة السريرية في الكويت، وتم انتدابها في معهد التمريض، وأيضا في وزارة الصحة بمركز عبدالعزيز الراشد لأمراض الحساسية، ورئيس لجنة الاختبارات في برنامج التدريب الخاص بأمراض الحساسية والمناعة في الكويت، وعضو لجنة الاختبارات في برنامج الزمالة الكويتية لأمراض الحساسية والمناعة، ورئيس الفريق الطبي لعلاج مرضى «كوفيد-19» ـ الكبار بوزارة الصحة وغيرها.