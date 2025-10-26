افتتاح وتشغيل برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في المطار نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني



تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أقامت الإدارة العامة للطيران المدني احتفالا بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي.



واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من القائمين على التنفيذ حول مراحل الإنجاز ومكونات المشروع الفنية والتشغيلية خلال جولة تفقدية في موقع المشروع.



واطلع سموه كذلك على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة التي تم تركيبها في برج المراقبة الجديد، كما تفقد المدرج الثالث الذي جرى تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الطرازات الضخمة من الجيل الجديد.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي إن افتتاح وتشغيل برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة.



وأكد سموه أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة النقل الجوي والتجاري في البلاد.



حضر الحفل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.