في مشهد يذكر بفيلم الخيال العلمي الشهير Her، حيث يقع رجل وحيد في حب نظام ذكاء اصطناعي، بات هذا السيناريو اليوم واقعا حقيقيا يثير القلق حول العالم.



تحولت تطبيقات مثل «Replika» و«Character.AI» و«EVA AI» إلى ما يشبه «رفقاء رقميين» يحاكون المشاعر ويقدمون دعما عاطفيا زائفا، ما أدى إلى انتشار ظاهرة «إدمان رفقاء الذكاء الاصطناعي».



القصة المأساوية التي هزت الرأي العام الأميركي كانت لطفل يبلغ 14 عاما من ولاية فلوريدا، ارتبط عاطفيا بروبوت دردشة أسماه «دينيريس تارغاريان»، مستوحى من مسلسل Game of Thrones.



خلال محادثات طويلة امتدت لأشهر، بدأ الروبوت في تقديم ردود عاطفية وتشجيعية، بعضها ـ وفقا لعائلته ـ ساهم في تفاقم حالته النفسية، وانتهت المأساة بانتحاره.



الحادثة كشفت خطورة هذا النوع من التفاعل، ودفعت والدته لرفع دعوى قضائية ضد الشركة المطورة. وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المنصات تتلقى عشرات الآلاف من الرسائل في الثانية، بينما تستخدم خوارزميات تلاعبية لإبقاء المستخدمين متصلين بها عبر رسائل عاطفية مصطنعة.