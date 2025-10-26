انشغلت الشرطة البريطانية طوال اليومين الماضيين في البحث عن سجين تم إطلاق سراحه بالخطأ، وسرعان ما اختفى وتوارى عن الأنظار قبل أن يتمكن رجال الأمن من العثور عليه وإعادة اعتقاله، صباح الأحد، في حادثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لكنها تنذر بوجود ثغرة محتملة لدى إدارات السجون.



وألقي القبض على هادوش كيباتو، وهو سجين مدان بجرائم مخلة، بعد يومين من إطلاق سراحه عن طريق الخطأ من سجن «تشيلمسفورد» في حادثة أثارت جدلا واسعا. وكان من المقرر نقل كيباتو، وهو طالب لجوء إثيوبي، إلى مركز احتجاز المهاجرين تمهيدا لترحيله، لكن إدارة السجن أخلت سبيله بالخطأ الجمعة.



وبحسب الشرطة، تم توقيفه صباح الأحد في فينسبري بارك شمال لندن بعد أن رصده أحد المارة، وأفادت تقارير بأنه حاول مرارا العودة إلى السجن لكنه طرد ظنا أنه أفرج عنه قانونيا.



رئيس الوزراء كير ستارمر أمر بفتح تحقيق عاجل، مؤكدا ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث، فيما وصف وزراء آخرون الخطأ بـ «الفشل الفادح» الذي سبب إحراجا كبيرا للحكومة البريطانية.