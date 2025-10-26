حسم ريال مدريد "كلاسيكو" الدوري الإسباني بانتصار مثير أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة «الليغا».



تقدم ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم تعادل برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، وأعاد جود بيلينجهام التقدم للملكي بهدف الفوز الثاني في الدقيقة 43، فيما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52، تصدى لها حارس مرمى برشلونة.



وشهد الشوط الأول من المباراة إلغاء هدفين آخرين لصالح كيليان مبابي بدعوى وجود تسلل على النجم الفرنسي، كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء مبكرة احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الرابعة لصالح فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

الشوط الثاني لم يكن على نفس مستوى الشوط الأول، ولكن رغبة ريال مدريد في تأكيد تفوقه باتت أوضح بهجوم قوي أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 52 سددها كيليان مبابي، وتصدى لها تشيزني، مبقيًا على آمال برشلونة في العودة للمباراة.

وانفعل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على مدربه تشابي ألونسو لحظة تبديله في الدقيقة 72 من عمر المباراة، حينما شارك مواطنه رودريجو جويس بديلًا له.



وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 90+10، تلقى بيدري بطاقة صفراء ثانية وطرد بعد تدخل قوي، ثم اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين على مقاعد البدلاء.



بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 27، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، موسعًا الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط، بعدما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن فياريال الثالث.