

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية ورفعها إلى 13 في مختلف المسابقات و8 في «البوندسليغا» عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المنقوص 3-0 أمس الأول في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



وعانى «البافاري» كثيرا لكسب النقاط الثلاث، رغم أن مضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 اثر طرد لاعب الوسط الكوري الجنوبي ينز كاستروب بسبب تدخل قوي على الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز، وانتظر نصف الساعة الأخيرة ليسجل أهدافه الثلاثة عبر قائده يوزوا كيميش (64)، البرتغالي رافايل غيريرو (69)، والبديل الواعد لينارت كارل (81).



وعزز بايرن ميونيخ صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة وحافظ على فارق النقاط الخمس عن مطارده المباشر لايبزيغ العائد بفوز كبير على مضيفه أوغسبورغ 6-0، فيما مني بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الأخير، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.



من جانبه، شدد مدرب بايرن ميونيخ فنسنت كومباني على أهمية مواصلة العمل، وقال بعد المباراة: «لا يزال ينتظرنا الكثير، لا يمكننا التوقف وعلينا أن نستمر، لكن لا يمكن أن نصبح مغرورين، علينا المحافظة على هدوئنا، ونعمل بجد، ونقدم نتيجة في المباراة التالية»، مضيفا، «لعبنا ضد فريق قاتل على كل كرة، ونجح جزئيا في إبعاد لاعبينا المهاجمين عن اللعب في الشوط الأول». وفي مواجهات أخرى، تغلب آينتراخت فرانكفورت على سانت باولي 2-0، وفولفسبورغ على مضيفه هامبورغ 1-0، كما فاز هوفنهايم على ضيفه هايدنهايم 3-1.