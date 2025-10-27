

عاد باريس سان جرمان إلى نغمة الانتصارات والقمة معا، وذلك بعد تعادلين، إثر فوزه على مضيفه بريست 3-0، بينها ثنائية لقائده الدولي المغربي أشرف حكيمي أمس الأول في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل حكيمي ثنائيته في الدقيقتين 29 و39، قبل أن يختم البديل ديزيريه دويه الأهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليستعيد فريق العاصمة الصدارة بفارق نقطتين عن مرسيليا الذي خسر من لانس 2-1، ويتراجع إلى المركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة، بفارق نقطتين عن «باريس» المتصدر، ونقطة خلف لانس الذي قفز للمركز الثاني برصيد 19 نقطة.



وقال لويس إنريكي، مدرب «باريس» بعد المباراة: «أنا سعيد بهذه العقلية وبأسلوب لعبنا، حققنا فوزا مستحقا، والثلاثي إيليا زابارني وويليان باتشو ثم ماركينيوس في الشوط الثاني، نجحوا في الحد من خطورة أجورك، فمن الصعب الدفاع ضد هذا النوع من اللاعبين»، وأضاف مستدركا «لكنني أعتقد أننا كنا متمركزين بشكل جيد للغاية في الكرات الثانية، وسيطرنا على المباراة، إنها عادة في لعبتنا، لكنني أعتقد أننا فزنا في معقل بريست لأننا دافعنا بشكل جيد للغاية».



وفي مواجهة ثالثة، تغلب موناكو على ضيفه تولوز بهدف دون رد، سجله الغاني محمد ساليسو (3)، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تولوز عند 13 نقطة في المركز الثامن.