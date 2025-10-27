

حسم نابولي، حامل اللقب، قمة المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه إنتر، وصيفه، 3-1 أمس الأول على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي، واستعاد الصدارة.



وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه فرانك زامبو انغيسا (66) أهداف نابولي، والتركي هاكان تشالهان أوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف إنتر.



وعاد رجال المدرب أنتونيو كونتي إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى مفاجئة في الدوري أمام تورينو 0-1 السبت الماضي، والثانية مذلة امام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2-6 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.



وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيزا 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



في المقابل، مني إنتر بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.



من جانبه، فتح أنتونيو كونتي، النار على مسؤولي فريقه السابق «النيراتزوري» بعد المباراة، وقال: «أريد تذكير إدارة إنتر بأنني من أحضرت الدوري الإيطالي مجددا إلى النادي بعد 10 سنوات من الغياب من بينهم 9 مواسم على التوالي ذهب اللقب فيهم إلى يوفنتوس، أنتم تعلمون ما الذي يعنيه الأمر لي، أنا أحتفظ بذكريات جيدة جدا عن هذه التجربة».



وواصل كونتي هجومه على إدارة إنتر ميلان، مضيفا، «إنتر ميلان فريق يحتاج إلى التطور وإدراك سبب الهزيمة».



وفي مباريات أخرى، عاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي 3-2.



وسقط كومو في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بارما.