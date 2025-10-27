

الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأ الاتحاد القطري لكرة القدم مبكرا التحضير لمرحلة جديدة من مشوار منتخب قطر الأول، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويكثف الاتحاد حاليا مشاوراته مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي لوضع خريطة طريق متكاملة تتضمن معسكرات إعداد داخلية وخارجية، ومباريات ودية قوية تسهم في تجهيز العنابي بأفضل صورة ممكنة للمحافل القادمة.



وأكدت مصادر في الاتحاد أن المنتخب القطري سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن البرنامج التحضيري لبطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة مطلع ديسمبر المقبل، وكذلك في إطار الإعداد الطويل الأمد لمونديال 2026.



ومن المقرر أن يواجه «العنابي» منتخب زيمبابوي وديا في الدوحة، وهو المنتخب الذي يستعد بدوره للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، حيث سيبدأ مشواره القاري بمواجهة منتخب مصر في 22 ديسمبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا أنغولا وجنوب أفريقيا.



على صعيد آخر، خطف النادي العربي الأضواء بعدما حسم «ديربي» الكرة القطرية لصالحه بفوز مستحق على نادي السد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن افتتاح الجولة الثامنة من الدوري القطري، وسجل أهداف العربي كل من الكيني مايكل أولونغا، ومدافع السد أحمد سهيل بالخطأ في مرماه، والإسباني رودريغو سانشيز (43 و45 و80)، بينما جاء هدف السد الوحيد بتوقيع أكرم عفيف (39).



وشهد اللقاء حدثا لافتا، تمثل في تطبيق تقنية الإعلان الجهري لقرارات الحكام لأول مرة في الدوري القطري، حيث خاطب الحكم محمد المزيد الجماهير عبر الميكروفون معلنا طرد لاعب السد باولو أوتافيو (45+7) بسبب السلوك غير الرياضي، ليصبح الدوري القطري أول بطولة عربية تعتمد هذه التقنية الحديثة. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد السد عند 8 نقاط.



وفي بقية مباريات الجولة، واصل الغرافة عروضه القوية، واعتلى صدارة الترتيب مؤقتا بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-1، أحرز ثلاثية الغرافة كل من التونسي فرجاني ساسي، والسنغالي سيدو سانو، والمدافع الفلندي للأهلي أمين التيهي بالخطأ في مرماه (47 و62 و90)، فيما سجل الألماني جوليان دراكسلر هدف الأهلي الوحيد من ركلة جزاء (59)، ورفع الغرافة رصيده إلى 16 نقطة، بينما بقي الأهلي عند 6 نقاط.



كما تمكن الدحيل من استعادة توازنه بفوز ثمين على الشمال بهدفين دون رد، أحرزهما الپولندي كريستوف بياتيك، وحسين محمد (26 و41)، بينما أضاع الفرنسي بنجامين بوريغو ركلة جزاء (88)، وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الشمال عند 14 نقطة بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم.