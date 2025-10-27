أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي بالإجماع تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى لسن المرشحين للرئاسة في خطوة تفتح الباب أمام ترشح الرئيس إسماعيل عمر جيلة لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل 2026.



وقال رئيس البرلمان ديليتا محمد ديليتا في تصريح صحافي إن جميع النواب الـ65 صوتوا لمصلحة إلغاء المادة التي كانت تحدد السن القصوى للمرشحين في 75 عاما.



ويتيح هذا التعديل للرئيس جيلة الذي يتولى الحكم منذ عام 1999 إمكانية خوض الانتخابات المقبلة لولاية سادسة. وتعد جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي عند مدخل البحر الأحمر دولة ذات موقع استراتيجي ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.