أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر قيادة الفرقة السادسة للجيش السوداني في مدينة الفاشر آخر معاقل القوات المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان.



وقالت الدعم السريع، في بيان، إنها تمكنت من فرض سيطرتها على مقر الفرقة السادسة في الفاشر، مضيفة أنها ألحقت بالجيش والقوات المتحالفة معه «خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية».



وكانت مدينة الفاشر محاصرة من قوات الدعم السريع على أمد الأشهر الـ 18 الماضية في واحدة من أطول المعارك الدائرة منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023.



من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحرب في السودان أظهرت خطورة وجود الميليشيات على أمن وسيادة الدولة الوطنية، مؤكدا رفض الجامعة لهذه الكيانات.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط في افتتاح حفل تكريم الجهات المشاركة في مبادرة «إسناد المتأثرين بالحرب في السودان» تحت رعاية الجامعة العربية بالتعاون مع السفارة السودانية بالقاهرة.



وأكد أبوالغيط في الحفل أهمية الدولة الوطنية وشرعيتها في القيادة والحكومة والجيش الوطني، معتبرا أن وجود جماعات خارج إطار المؤسسات من شأنه تفتيت أركان الدولة وتحطيم كيانها.