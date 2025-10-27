استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كما استقبل سموه بقصر بيان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



واستقبل سموه رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته جلالة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا، معربا سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم وراجيا له ولجميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.