ترشيح 2000 من التربويين والأطباء وذوي الهمم والشهادات التخصصية من المسجلين في الفترة الـ 92



مريم بندق



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 الجاري تحت عنوان «دفعات جديدة لـ«التوظيف» فور اعتماد الاحتياجات»، أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه جار استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن دفعات ترشيح جديدة بناء على البيانات المعتمدة للمرحلة الثانية من خطة التوظيف، وذلك وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.



هذا، وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن فرق العمل بديوان الخدمة المدنية تواصل العمل على تدقيق وفحص طلبات المتقدمين المسجلين الراغبين في التوظيف الحكومي، استعدادا لاستكمال إخطار كل من تنطبق عليه شروط التسجيل بأولوية ترشيحهم للتوظيف، حيث سجل ما يقارب 8000 مواطن في الفترة الـ92 الأخيرة للعمل بالجهات الحكومية والتي استمرت من 3 الجاري حتى 17 منه.



وتأكيدا لما نشرته «الأنباء»، أنه سيتم ترشيح التربويين بعد انتهاء فترة التسجيل لوجود اتفاق وتنسيق مع وزارة التربية على استثنائهم من ترشيح الدفعات العامة، فقد تم ترشيح حوالي 2000 من التربويين وأصحاب الهمم والأطباء والشهادات المخصصة لجهات معينة من المسجلين في الفترة الـ92 الأخيرة. وبينت المصادر أنه حسب الاجراءات المتبعة، تواصل فرق العمل بذل كل جهودها ليتم استكمال الإجراءات على أن يتم إخطار جميع المنطبقة عليهم شروط التسجيل بالترتيب لأولوية الترشيح للتوظيف خلال أيام.