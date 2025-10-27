

أسامة دياب



في إطار الجهود المبذولة لتعزيـز البعــد البيئــي والمجتمعي في المدن، وتحت رعاية وحضــور محافظ الفروانية الشيخ عذبـي الناصر، نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في الكويت ودول مجلــس التعـــاون بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فعالية رمزية بعنوان «يدا بيد من أجل بيئة حضرية مستدامة» في حديقة خيطان العامة بمحافظة الفروانية.



وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات أكتوبر الحضري وحملة «الكويت تزرع 8» لعام 2025، الهادفة إلى العناية بالأماكن العامة المفتوحة وزيادة الرقعة الخضراء، في إطار دعم جهود الكويت لمواجهة تداعيات تغير المناخ العالمي والسعي نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز السياحة البيئية داخل البلاد.



وشهدت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة، تضمنت حملة لتنظيف الحديقة، وزراعة شتلات جديدة، وتحسين المرافق والخدمات المخصصة لرواد الحديقة، إلى جانب أنشطة توعوية بيئية تسلط الضوء على أهمية الممارسات الحضرية الخضراء ودورها في بناء مدن أكثر استدامة.



وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر أن هذا التعاون الأممي ـ الإقليمي يعكس التزام الكويت بتعزيز جودة الحياة والاهتمام بالبيئة الحضرية، قائلا «إن حماية بيئتنا وتوفير فضاءات عامة ترحب بالمجتمع هما من أولوياتنا في محافظة الفروانية، ونحرص على رعاية الحدائق العامة التي تشكل متنفسا يوميا للمواطنين والمقيمين»، مثمنا تعاون برنامج موئل الأمم المتحدة ودول آسيان في هذه المبادرة التوعوية التي تجسد رؤية الكويت في دعم السياحة البيئية والمضي قدما نحو تحقيق الحياد الكربوني.



من جانبها، عبرت رئيسة مكتب UN-Habitat للكويت ودول الخليج د.أميرة الحسن عن اعتزازها بهذه الشراكة، قائلة «نفخر بهذا التعاون مع الكويت ودول آسيان في نشاطنا المجتمعي المشترك في حديقة خيطان، فالفضاءات العامة المفتوحة تمثل ركنا أساسيا في المدن المستدامة، إذ تتيح التفاعل الاجتماعي وتعزز الرفاه البيئي والصحي، ولقد أصبحت الكويت نموذجا في التزامها بتحقيق الحياد الكربوني وتطوير السياحة البيئية المستدامة».



بدورها، أشادت رئيسة مجموعة آسيان وسفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا بدعم محافظ الفروانية وكل الجهات المشاركة، قائلة «نقدر عاليا رعاية المحافظ لهذه المبادرة الرمزية، التي تعبر عن روح العطاء والتعاون التي تتميز بها الكويت دائما».



من جانب آخر، استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه أمس لجنة منطقة جنوب عبدالله المبارك، بحضور كل من د.جمعان العازمي، وم.يونس الخليفي، وم.يحيى الموسوي، وذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم مع مختلف اللجان والأهالي.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تهم أهالي المنطقة، كما استمع الشيخ عذبي الناصر إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لخدمة المواطنين في منطقة جنوب عبدالله المبارك.



وفي ختام اللقاء، عبر أعضاء لجنة جنوب عبدالله المبارك عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ على اهتمامه الدائم ومتابعته المستمرة لشؤون المناطق، وحرصه على تذليل العقبات ودعم المبادرات التي تصب في مصلحة وخدمة جميع أهالي مناطق محافظة الفروانية.