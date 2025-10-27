في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات الإنسانية، نظمت شركة الحميضي للصناعات الغذائية ـ المالكة للعلامات التجارية التابعة لمحمصة الرفاعي ـ بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي حملة للتبرع بالدم تحت شعار «كل تبرع.. أمل جديد»، حيث استقبلت الحملة موظفي الشركة وزوارها الراغبين في التبرع في المقر الرئيسي بمجمع الأندلس، حيث سادت أجواء من العطاء والتكاتف الإنساني، مؤكدين أن كل قطرة دم تصنع فرقا وتنقذ حياة.



وحظي المتبرعون بتجربة منظمة بفضل الجهود المميزة لفريق بنك الدم المركزي الكويتي، الذي ساهم بدوره في إنجاح الحدث. ولإظهار الامتنان والتقدير، قدمت الشركة هدايا تذكارية للمشاركين تعبيرا عن شكرها لمساهمتهم الإنسانية.



وشهدت الحملة إقبالا رائعا من الحضور وحققت نجاحا مميزا، ما يعكس روح التعاون والعطاء التي تميز مجتمعنا، ويجسد قيم الشركة في نشر الخير وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.



وتعد شركة الحميضي للصناعات الغذائية من أبرز الشركات في المنطقة في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية، ومن الشركات الرائدة في تقديم الحلول الغذائية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الوكيل الحصري لمحمصة الرفاعي في المنطقة ومنذ تأسيسها، تحرص الشركة على تقديم منتجات تجمع بين الجودة العالية والخبرة الطويلة لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المحلية والإقليمية.



ومن خلال شبكتها الواسعة وشراكاتها الموثوقة، ترسخ الحميضي للصناعات الغذائية مكانتها كشريك يعتمد عليه في عالم الأغذية والمشروبات.