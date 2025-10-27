أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الأحد برنامجه التدريبي «الأساليب الحديثة في الإعلام والعلاقات العامة» بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ومؤسسة الموانئ الكويتية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ويقدمه مدير إدارة التطوير والتدريب في اتحاد الإعلام الإلكتروني الإعلامي د.راشد الهلفي وموجه تقنيات تربوية وزارة التربية سارة حسين محاور عدة، منها مفهوم الإعلام الحديث والعلاقات العامة ودورهما في المجتمع المعاصر مع مثال واقعي. كما تتضمن محاور البرنامج أهمية العلاقات العامة كأداة تواصل مؤثرة مع مثال واقعي وكذلك العلاقة التكاملية بين الإعلام والعلاقات العامة.