

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد وكبار المسؤولين.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.



كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته جلالة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا، متمنيا سموه للأسرة المالكة الكريمة ولشعب تايلند الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.