اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف فجر أمس، بين قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الاكراد وبين قوات الجيش السوري في بلدتي محكان والكشمة شرقي دير الزور.



وقال تلفزيون «سورية» إن الاشتباكات استمرت لساعات، حيث حاولت «قسد» التسلل إلى عدة مناطق يسيطر عليها الجيش.



وأشار إلى أن الجيش أحبط محاولات تسلل «قسد» إلى نقاط سيطرته، مؤكدا أنه لا تغير في خريطة السيطرة بدير الزور.



بموازاة ذلك، شهد ريف القنيطرة أمس سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتكررة، في خرق واضح لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قريتي الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، موضحة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية نصبت حاجزا مؤقتا بين القريتين، وأوقفت موزع خبز كان يخدم القرى المجاورة، قبل أن تطلق سراحه وتنسحب من المنطقة لاحقا.



وفي السياق ذاته، أفادت قناة «الاخبارية» السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت نحو حاجز الصقري على مدخل أوتوستراد السلام بريف القنيطرة ترافقها دبابات وعدة آليات عسكرية وسط إطلاق قنابل مضيئة وقامت بتوقيف للمارة واحتجاز عدد من الدراجات النارية.