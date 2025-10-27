انطلقت في العاصمة الماليزية كوالامبور أمس أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والقمم ذات الصلة تحت شعار «الشمولية والاستدامة».



وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الرئيس الدوري للآسيان لعام 2025، إن التنافس المتصاعد وحالة عدم اليقين المتزايدة لا تضعان اقتصادات الآسيان أمام الاختبار فحسب، بل العزم الجماعي للآسيان في الحفاظ على الإيمان بالتعاون. وأوضح أن قوة الآسيان تكمن في القناعة بأن الاحترام والعقلانية ما زالا يربطان الدول الأعضاء معا.



وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمام قمة «آسيان - الولايات المتحدة» إن بلاده «تقف مع دول جنوب شرق آسيا 100% وتعتزم أن تكون شريكا قويا للمنطقة لأجيال قادمة». وأشار إلى أن بلاده «أنهت ثماني حروب في ثمانية أشهر فقط»، مؤكدا أنه سيسعى أيضا إلى «حل النزاعات الجارية بين باكستان وأفغانستان قريبا».



بدوره، أشار إبراهيم إلى أن «آسيان» والولايات المتحدة ستعتمدان بيانا للرؤية المشتركة لتعزيز مستقبل أكثر قوة وأمانا وازدهارا للمنطقتين، مبينا أن هذا البيان يعكس عزم الجانبين على تحويل التعاون إلى نتائج ملموسة تحقق منافع حقيقية للشعوب. وأوضح أن قوة الآسيان تكمن في القناعة بأن الاحترام والعقلانية ما زالا يربطان الدول الأعضاء معا.



وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين آسيان والولايات المتحدة بلغ «رقما قياسيا» قدره 453 مليار دولار العام الماضي مما دعم ملايين الوظائف والأعمال في المنطقتين.



ويشارك في القمة الحالية أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة وتستمر حتى الثلاثاء، حيث يناقش القادة، الأمن الإقليمي، والصمود الاقتصادي، والنمو الشامل.



وعلى هامش القمة، شهد الرئيس الأميركي مراسم توقيع «اتفاق كوالالمبور للسلام» بين رئيس وزراء كمبوديا هون مانيه ورئيس وزراء تايلند أنوتين تشارنفيراكول على هامش أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في ماليزيا.



وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إن هذا اليوم «بالغ الأهمية» لشعوب جنوب شرق آسيا كافة، حيث شهد إبرام «اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع العسكري» بين البلدين اللذين خاضا نزاعا طويلا أوقع قتلى وتسبب في حركة نزوح واسعة.



وأوضح أنه طلب من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال اتصال هاتفي في يوليو الماضي استضافة المحادثات لجمع الطرفين، مضيفا أن الولايات المتحدة «فخورة بأن تكون جزءا من هذا الإنجاز الإنساني والسياسي الكبير» وأن ماليزيا «كانت شريكا رائعا في صنع السلام».



وأشار إلى أن إيقاف إطلاق النار تم التوصل إليه في نهاية يوليو الماضي بعد محادثات مكثفة جرت في كوالالمبور، مؤكدا أن «القائدين الكمبودي والتايلندي أثبتا شجاعة استثنائية في اختيار طريق السلام بدلا من استمرار الحرب». وأضاف ترامب أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 18 أسير حرب كمبوديا ونشر مراقبين من دول «آسيان» بما في ذلك ماليزيا لضمان استمرار السلام، في خطوة تأتي ضمن ما وصفها بأنها «واحدة من ثماني حروب أنهتها» إدارته خلال ثمانية أشهر. ولفت ترامب إلى أن بلاده وقعت أيضا اتفاقا تجاريا كبيرا مع كمبوديا واتفاقا حول المعادن النادرة مع تايلند بهدف مواصلة العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية مع البلدين طالما التزما بالسلام والاستقرار.



من جانبه، أكد رئيس وزراء كمبوديا أن توقيع الاتفاق يمثل «لحظة تاريخية عميقة ومهمة تؤكد أن السلام ممكن دائما حين تتحلى الدول بالشجاعة والحكمة للسعي إليه معا»، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه العميق للرئيس ترامب.



بدوره، قال رئيس الوزراء التايلندي إن توقيع الاتفاق يمثل «فصلا جديدا في تاريخ العلاقات» مع كمبوديا، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك يعد «خطوة ملموسة نحو سلام دائم يعيد الثقة والاستقرار إلى مجتمعاتنا الحدودية».



من جهته، جدد رئيس الوزراء الماليزي تأكيده على موقف «آسيان» الراسخ في أن تكون المنطقة «مجالا للسلام والازدهار»، داعيا إلى معالجة قضايا عدة ومواصلة التركيز على تحقيق «سلام شامل يحتاجه العالم بأسره».



وعلى هامش القمة، أعرب ترامب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي من المتوقع أن يلتقيه الخميس بشأن إبرام اتفاقية تجارية ثنائية تشمل الرسوم الجمركية والمعادن النادرة.



«آسيان» تعلن قبول تيمور الشرقية عضواً كاملاً بعد 14 عاماً من المداولات



كوالالمبور ـ كونا: أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» قبول العضوية الكاملة لتيمور الشرقية لتصبح رسميا العضو الـ11 في التكتل الإقليمي بعد 14 عاما من المداولات.

وجرى الإعلان عن قبول عضوية تيمور الشرقية خلال افتتاح أعمال القمة الـ47 لرابطة «آسيان» في ماليزيا.

وقال رئيس وزراء تيمور الشرقية زانانا غوسماو في كلمة بهذه المناسبة إن انضمام بلاده للرابطة يعد امتدادا لرؤية «آسيان» باعتبارها «عائلة موحدة تجمعها القيم المشتركة والمصير الواحد»، معربا عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء في الرابطة ورئاستها وأمانتها العامة وشركائها في الحوار على «دعمها الثابت الذي جعل هذا اليوم التاريخي ممكنا».

وأضاف أن تيمور الشرقية تقدمت بطلب الانضمام عام 2011 ومنذ ذلك الحين «عملنا على تطوير مؤسساتنا وإصلاح سياساتنا وتعزيز بيئتنا الاقتصادية مسترشدين بحكمة وتعاون دول «آسيان» وشركائها».

بدوره، اعتبر الأمين العام لرابطة «آسيان» كاو كيم هورن في كلمته امام القمة أن انضمام تيمور الشرقية «سيضخم صوتها في المنتديات الدولية ويؤمن مصالحها الاستراتيجية من خلال شبكة راسخة من الدعم الديبلوماسي والاقتصادي».

ويعد هذا الانضمام أول توسع في عضوية «آسيان» منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي ودليلا على استمرار جاذبية الكتلة الإقليمية رغم التحديات الجديدة المتعلقة بإدماج اقتصاد صغير وأقل تطورا في منظومة تسعى إلى بناء توافق دائم بين أعضائها فيما يرى مراقبون أن تجربة تيمور الشرقية تمثل «درسا مهما في التحول الديمقراطي والتنمية بعد الصراعات».

وتقدمت تيمور الشرقية بطلب الانضمام إلى الرابطة عام 2011 ونالت صفة المراقب في عام 2022.