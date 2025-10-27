كشفت دراسة جديدة عن حجم المعاناة التي يعيشها المصابون باضطراب فرط النوم مجهول السبب (Idiopathic Hypersomnia). وتعد هذه الحالة من اضطرابات النوم النادرة التي تسبب تعبا مزمنا ونعاسا مفرطا لا يزول حتى بعد نوم طويل.



ويعرف هذا الاضطراب، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، بأنه حالة ينام فيها الشخص لساعات طويلة لكنه يستيقظ وهو يشعر بالارتباك أو الانفعال أو عدم الانتعاش. ورغم أن السبب الدقيق للاضطراب لم يعرف بعد، يرجح الأطباء أنه ينتج عن خلل عصبي يؤثر في آليات النوم واليقظة.



ويختلف هذا الاضطراب عن داء الخدار (Narcolepsy)، إذ لا يشعر المصابون بفرط النوم مجهول السبب بالانتعاش حتى بعد نوم طويل، على عكس المصابين بالخدار الذين يستعيدون نشاطهم بعد فترات قصيرة من النوم. وقاد فريق من الباحثين «دراسة معمقة تهدف إلى فهم التجارب الحياتية للمصابين وتحسين جودة الرعاية المقدمة لهم، إضافة إلى رفع الوعي العام بهذا الاضطراب».



وأظهرت النتائج أن 87% من المشاركين نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عاما، ويعشن في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وكندا. وأفادت الأغلبية بأنهن بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 ساعات نوم يوميا لأداء وظائفهن، بينما ذكر بعضهن أنهن يحتجن إلى 15 ساعة على الأقل، أي أكثر بكثير من المعدل الموصى به، وهو 7 إلى 9 ساعات فقط للبالغين.



وحدد الباحثون عشرة مظاهر مشتركة لدى المصابين، من أبرزها: النوم لفترات طويلة والنعاس المستمر والنوم غير المنعش وصعوبة الاستيقاظ والسلوك التلقائي وضعف التركيز وتراجع الطاقة البدنية والأحلام الواضحة أو الهلوسات المرتبطة بالنوم.



وبينت الدراسة أن الاضطراب لا يؤثر فقط على النوم، بل يمتد إلى الحياة الاجتماعية والمهنية للمصابين. ولاحظ الباحثون أن كثيرا من المرضى يشعرون بأن الأطباء لا يأخذون شكواهم على محمل الجد، وغالبا ما يكتفى بوصف المنشطات دون معالجة الأسباب الأساسية. وأشار الفريق إلى أن قلة الوعي بهذا الاضطراب تؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم التأثير النفسي والاجتماعي على المرضى وأسرهم.



المصدر: «ديلي ميل»