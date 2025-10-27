مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في دورته الأولى التي انطلقت أمس في مدينة دير البلح الفنان والمخرج عبدالعزيز الصايغ عضوا في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية التي ترأسها المخرجة الفلسطينية آن ماريا جاسر، وعضوية كل من المخرج البحريني بسام الذوادي، المنتجة الإيطالية غرازييلا بيلدسهايم، المونتيرة الكوبية ماريسيت سانكريستوبال، والمخرجة والكاتبة المصرية هالة لطفي.



أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فهي برئاسة المخرجة الفرنسية سيلين شياما، وعضوية كل من المخرج المغربي محمد اليونسي، الممثلة الإيطالية ياسمين ترينكا، الناقد الفلسطيني فجر يعقوب، والممثلة الجزائرية موني بوعلام، إلى جانب الناقدة المصرية ماجدة واصف.



المهرجان الذي يرأسه د.عزالدين شلح يعتبر خطوة جديدة لتأكيد مكانة السينما الفلسطينية كصوت فاعل في قضايا المرأة والمجتمع، وهو مستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



افتتح المهرجان بفيلم «صوت هند رجب» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، في رسالة رمزية تحتفي بالسينما العربية التي تنحاز للإنسان والحرية، وتؤكد تضامن المبدعين العرب مع المرأة الفلسطينية التي تواجه الاحتلال بكل أشكال المقاومة الثقافية والفنية.



ويكرم المهرجان في دورته الأولى ثلاث شخصيات نسائية خدمن القضية الفلسطينية من خلال الكاميرا، وهن المخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والراحلة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب.



كما اختارت الجهة المنظمة لمهرجان البحرين السينمائي في دورته الـ 5 التي تقام في الفترة من 30 الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل تحت شعار «أفلام قصيرة... قصص عظيمة» الفنان والمخرج عبدالعزيز الصايغ عضوا في لجنة تحكيم تضم اسماء لامعة خليجيا وعربيا، المهرجان ينظمه نادي البحرين للسينما بالتعاون مع وزارة الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة.