أحمد الفضلي



انتهى الفنان عبدالله الطراروة من تصوير عدد كبير من مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «وجب القضاء» الذي يصور حاليا في دولة الإمارات، وتحديدا في إمارة العين، وكذلك سيتم تصوير عدد من المشاهد في العاصمة السعودية (الرياض)، ويشهد العمل مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الخليجية.



ومن المنتظر أن يجسد الطراروة إحدى شخصيات البطولة في العمل الذي يتطرق من خلال أحداثه إلى العديد من القضايا التي تهم المجتمعات الخليجية، ويتم تناولها على امتداد 30 حلقة قامت بكتابتها المؤلفة بدور اليوسف ويخرج مشاهدها المخرج باسم شعبو ومن إنتاج مازن عياد.



المسلسل يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل ويشهد مشاركة الطراروة للمرة الاولى في عمل مع النجم السعودي تركي اليوسف إلى جانب كوكبة من الدراما الخليجية أبرزهم الفنانة الاماراتية فاطمة الحوسني وعبير عبير وعمر الملا وزهراء دهراب ومريم حسين ومشاري الفريح ونورة جمال ومحمود رمضان وعدد من النجوم الشباب.



من جانب آخر، يبحث الطراروة حاليا في عدد من النصوص التلفزيونية والمسرحية التي تلقاها مؤخرا من قبل عدد من المنتجين والمخرجين للاختيار من بينها والمشاركة من خلاله في عمل آخر خلال موسم رمضان المقبل.