منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء من إلقاء القبض على شخصين يتعاطيان المواد المخدرة في مواقف احدى المدارس في منطقة الجهراء وبحوزتهما كيس به مادة الشبو وحبوب مخدرة وادوات للتعاطي خلال جولـة أمنية مساء اول من أمس. مصدر أمني أوضح لـ «الأنباء» أنه خلال قيام رجال دوريات مديرية امن الجهراء بالتجول في منطقة الجهراء تم الاشتباه بسيارة متوقفة في مواقف احدى المدارس، وبعد التوجه لها شوهد بداخلها شخصان يتعاطيان المواد المخدرة، فتم ضبطهما وخلال تفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على كيس به مادة الشبو المخدرة، بالاضافة إلى حبوب مخدرة نوع «لاريكا» وأدوات تعاط، وقد تم اقتيادهما وإحالتهما وكمية المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهة المختصة.