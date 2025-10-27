في قلب السهول الجنوبية لبوركينافاسو، تتلألأ قرية «تيبلي» جوهرة فنية بطابعها المعماري الفريد الذي يتجسد في منازلها الطينية المزخرفة بنقوش هندسية دقيقة.



المنازل الطينية النادرة التي تشتهر بها هذه القرية الصغيرة، تعرف محليا باسم «سوخالا»، وتشكل لوحة معمارية نابضة بالحياة، لتجمع بين الفنون والهوية والرموز. لا تستخدم الزخارف الهندسية للزينة فقط في قرية «تيبلي»، بل لتروي قصصا عن الخصوبة والحماية والانتماء، وكأن كل شكل ورمز يحمل معنى يتوارثه سكانها.



يبني رجال «تيبلي» المنازل بمزيج من الطين والتبن، وتتولى النساء مهمة تزيينها بأصباغ طبيعية من التربة والنباتات المحلية بألوان الأسود والأحمر والأبيض.



وجعل هذا التناغم بين الفن والعمارة قرية «تيبلي» من أبرز مواقع التراث الإفريقي، فتم إدراجها في قائمة التراث الثقافي لليونسكو، تقديرا لأصالة عمارتها.



وتحرص قبيلة «كاسينا» التي تقطن «تيبلي»، على حماية أسلوب حياتها وعاداتها وتقاليدها مند قرون طويلة، لتسهم بذلك في صون الهوية الثقافية لبوركينافاسو.