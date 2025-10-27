مبارك التنيب



واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الرامية إلى تحقيق الضبط المروري، حيث نفذت حملات في مختلف محافظات الكويت الست في الفترة من 18 إلى 24 الجاري، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، ورئيس القطاع العميد عبدالله العتيقي. وبحسب الاحصاءات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فقد تعامل رجال المرور الأسبوع الماضي مع 1646 حادثا مروريا بواقع 267 حادثا أسفر عن إصابات أو وفيات و1379 حادثا اقتصرت الخسائر على المادية فقط. كما قام رجال المرور بتحرير 32313 مخالفة مرورية، حرر رجال الطرق السريعة 6649 مخالفة، فيما حرر رجال مرور الفروانية 5162 مخالفة، أما رجال مرور العاصمة فحرروا 4810 مخالفات، فيما حرر رجال مرور الأحمدي 4809 مخالفات، فرجال مرور الجهراء 4112 مخالفة، ثم رجال مرور حولي بـ 3819 مخالفة، وأسفرت الحملات عن إحالة 256 مركبة و27 دراجة إلى كراج الحجز، وأحالوا إلى نيابة الأحداث 45 حدثا والى نظارة المرور 58 مخالفا لم يلتزموا بقانون السير وقاموا بمخالفات جسيمة، كما ألقوا القبض على 54 مخالفا للإقامة و9 للاشتباه في قيادة مركبات بحالات غير طبيعية.