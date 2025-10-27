

قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف خالد النويف ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري صالح العمر بجولة تفقدية شملت جمارك مطار T5.



وقد تضمنت الجولة زيارة لمراكز التفتيش والأقسام المختصة فيها، حيث استمعا إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة تفتيش المسافرين مع الالتزام بالضوابط الجمركية.



وأكد مدير عام الجمارك خلال الجولة أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة تفتيش المسافرين وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب. كما أشاد بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة. وشدد على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجاهزية ورفع مستوى الأداء، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي.