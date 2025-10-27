تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وضمن جهود وزارة الداخلية في فرض هيبة القانون وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، نفذت الأجهزة الأمنية (الإدارة العامة للمرور - الإدارة العامة لشرطة النجدة - الإدارة العامة للأنظمة الأمنية) حملة أمنية ومرورية موسعة على جسر الشيخ جابر الأحمد، مساء الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، وامتدت حتى صباح السبت 25 أكتوبر 2025.



وجاءت الحملة بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، وبمشاركة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي، ورئيس قطاع شؤون الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور اليتامى، وعدد من القيادات الأمنية. وأسفرت الحملة عن ضبط مخالف لقانون الإقامة والعمل و4 متغيبين، و3 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض. كما تم حجز 3 مركبات مطلوبة، وإحالة شخص بحالة غير طبيعية للجهات المعنية وحجز 13 مركبة و5 دراجات نارية بكراج الحجز، وإحالة 6 أشخاص مخالفين لقانون المرور إلى الحجز التحفظي، وتحرير 618 مخالفة مرورية متنوعة.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على مختلف الطرق والمواقع الحيوية في البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حفظ الأمن وسلامة مستخدمي الطريق.