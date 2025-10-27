أسامة دياب



شهد مجمع الأفنيوز على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين عروضا فنية ساحرة قدمتها فرقة «سبندييراتوري دي غوبيو» الإيطالية «مجموعة ملوحي الأعلام التاريخية لمدينة غوبيو»، ضمن فعاليات أسبوع التصميم الإيطالي في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز المئات من الزوار والمواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بالأجواء الإيطالية الأصيلة.



وجاءت هذه العروض ضمن مهرجان التصميم الإيطالي الذي انطلق في 19 أكتوبر في مجمع الأفنيوز ويستمر حتى 29 أكتوبر في منصة الفن المعاصر (كاب)، احتفاء بالإبداع الإيطالي في مجالات التصميم، والفن، والموضة، والموسيقى، ضمن أجواء تمزج بين الثقافة الرفيعة والترفيه العام.



وقال السفير الإيطالي لدى الكويت، لورينزو موريني، في تصريح صحافي بهذه المناسبة «يسعدنا أن نرى الحماس الكبير الذي أبداه الجمهور الكويتي تجاه الثقافة الإيطالية، مضيفا أن مهرجان التصميم الإيطالي ليس مجرد عرض للجمال والإبداع، بل هو جسر من التواصل الثقافي والحوار بين إيطاليا والكويت، ويعكس عمق العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين».



وأضاف السفير موريني «فرقة سبندييراتوري دي غوبيو» تجسد جانبا مميزا من التراث والفلكلور الإيطالي العريق، حيث تعود تقاليد ملوحي الأعلام إلى قرون مضت، وهي رمز للفخر، والمهارة، والانتماء. من الرائع أن نشارك هذا الإرث الثقافي مع الجمهور الكويتي العزيز».



ونوه السفير إلى أن أسبوع التصميم الإيطالي في الكويت يهدف إلى إبراز الإبداع الإيطالي في مختلف المجالات، من التصميم الصناعي والمعماري إلى الفنون التقليدية، قائلا «نحن فخورون بأن نقدم في الكويت برنامجا متنوعا يحتفي بروح الابتكار الإيطالية التي تجمع بين التقاليد والتجديد، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفني بين بلدينا».



وقد لاقت العروض التي قدمتها فرقة «سبندييراتوري دي غوبيو» تفاعلا واسعا من الحضور الذين استمتعوا بحركات الأعلام المتناسقة تصاحبها موسيقى إيقاعية تقليدية، في مشهد مفعم بالألوان والطاقة والفرح، نقل عبق التاريخ الإيطالي إلى قلب الكويت.



واختتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية، مؤكدة نجاح أسبوع التصميم الإيطالي في جمع الجمهور حول الفن والثقافة الإيطالية، وتعزيز روح الحوار والتواصل الحضاري بين إيطاليا والكويت.